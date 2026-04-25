Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torino, Extinction Rebellion copre statue per il 25 aprile

Cronaca

A Torino gli attivisti di Extinction Rebellion hanno coperto con teli neri le statue di Giulio Cesare e Augusto, donate da Mussolini, aggiungendo papaveri simbolo della Resistenza e un messaggio contro fascismo e crisi climatica.

Prossimi video

I titoli di Sky TG24 del 25 aprile, edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 del 25 aprile

Cronaca

Sky TG25 Bonus Track con Giulia Boverio

Cronaca

Caso Mollicone, perito: morte Tuzi non è suicidio

Cronaca

Crans-Montana, Svizzera chiede rimborso all'Italia

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 24 aprile, edizione delle 19

Cronaca