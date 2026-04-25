Torino, Extinction Rebellion copre statue per il 25 aprile

A Torino gli attivisti di Extinction Rebellion hanno coperto con teli neri le statue di Giulio Cesare e Augusto, donate da Mussolini, aggiungendo papaveri simbolo della Resistenza e un messaggio contro fascismo e crisi climatica.
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