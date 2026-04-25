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Roma, spari contro iscritti Anpi: due feriti

Cronaca

Due iscritti all’Anpi sono stati feriti a Roma da colpi di pistola ad aria compressa sparati da un uomo su scooter. L’aggressione è avvenuta vicino a una manifestazione per il 25 aprile.

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