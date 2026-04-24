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Prato, sfruttava migranti: arrestata imprenditrice

Cronaca

Operazione in una ditta tessile a Prato: arrestata la titolare, un’imprenditrice cinese, accusata di sfruttare lavoratori irregolari impiegati fino a 14 ore al giorno e pagati a cottimo. Dieci su tredici dipendenti erano senza permesso di soggiorno.

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