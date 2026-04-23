Cagliari, 23enne ucciso a colpi di pistola

Un 23enne è stato ucciso nella notte a Monserrato, nel Cagliaritano, con un colpo di pistola al petto. Inutili i soccorsi del 118. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del delitto.
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