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Cagliari, 23enne ucciso a colpi di pistola

Cronaca

Un 23enne è stato ucciso nella notte a Monserrato, nel Cagliaritano, con un colpo di pistola al petto. Inutili i soccorsi del 118. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del delitto.

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