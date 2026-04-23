Foggia, l'addio a Dino Carta: lutto cittadino

Folla e commozione a Foggia per i funerali di Dino Carta, il personal trainer ucciso il 13 aprile. La sindaca ha proclamato il lutto cittadino, ricordando la vittima come un uomo stimato e apprezzato.
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