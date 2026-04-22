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Catanzaro, si lancia con 3 figli: morti madre e 2 bambini

Cronaca

Tragedia a Catanzaro: una donna si è gettata dalla finestra con i tre figli. Morti due bambini e la madre, mentre una bambina di cinque anni è ricoverata incondizioni critiche. Indagini in corso, al momento non emergono dubbi sulla volontarietà del gesto.

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