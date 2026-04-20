Roma, rapina con picconi e fumogeni in centro commerciale

Momenti di paura al centro commerciale "Euroma2", nella zona sud di Roma. Cinque malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione in una gioielleria utilizzato picconi per sfondare le vetrine, lanciato fumogeni e svuotato un estintore, portando via diversi gioielli dal negozio. Ancora da accertare l'entità del bottino, sul caso indaga la polizia.
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