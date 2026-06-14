Strage Crans Montana, festa compleanno per una delle ferite

Festa di compleanno a sorpresa per Francesca, ancora ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano dopo il disastro di Crans Montana. Amici, compagni e alcuni dei sopravvissuti con ferite lievi si sono ritrovati sotto la sua finestra per rivolgerle un saluto e farle gli auguri.
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