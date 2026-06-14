Venezia, 17enne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume

Un ragazzo di 17 anni ha confessato l’uccisione della zia, Chiara Guerra, 53 anni, avvenuta a San Stino di Livenza. Secondo la ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita a coltellate in una legnaia vicino all’abitazione di famiglia. Il giovane avrebbe poi trasportato il corpo con una carriola fino al canale Malgher, dove lo avrebbe gettato. Le ricerche del cadavere sono ancora in corso con l’intervento dei vigili del fuoco e dei sommozzatori. Il movente sarebbe legato a dissidi familiari e questioni ereditarie, ancora in fase di verifica.
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