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Corteo degli anarchici a Roma a sostegno di Cospito: un poliziotto ferito alla testa

Cronaca
©Ansa

Momenti di tensione durante il corteo anarchico a Roma: un funzionario della polizia è stato ferito al volto dal lancio di una bottiglia di vetro. L’agente è stato medicato sul posto. L’episodio sarebbe avvenuto durante un confronto tra manifestanti e un fotografo presente al corteo

Un funzionario della polizia è rimasto ferito al volto durante il corteo degli anarchici che si è tenuto la sera di sabato 18 aprile a Roma. L’agente è stato colpito  da una bottiglia di vetro lanciata dai manifestanti: ha riportato una vistosa ferita alla testa ed è stato subito medicato. Il lancio della bottiglia è avvenuto durante un momento di tensione tra gli anarchici e un fotografo che seguiva il corteo. 

"Fuori Alfredo dal 41 bis"

Alla manifestazione hanno preso parte circa 200 anarchici che hanno risposto alla chiamata nazionale e hanno manifestato a sostegno di Alfredo Cospito, il militante detenuto da quattro anni al 41 bis. Il corteo è partito dalla zona di San Lorenzo per raggiungere il vicino quartiere Pigneto. "Riempiamo le strade" e "fuori Alfredo dal 41 bis" gli slogan più ripetuti. 

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