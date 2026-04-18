Napoli, ricostruito in 3D tunnel della rapina in banca

Nuovi dettagli sulla rapina in banca messa a segno il 16 aprile al Crédit Agricole di piazza Medaglie d'Oro di Napoli. I ladri hanno svaligiato decine di cassette di sicurezza dal caveau e poi sono fuggiti attraverso le fogne. In un video diffuso dai carabinieri, il geologo Gianluca Minin illustra la ricostruzione grafica 3D del cunicolo scavato sotto l'istituto di credito per realizzare il colpo.