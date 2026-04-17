Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tir cisterna si ribalta sull'A14: un morto

Cronaca

Un tir cisterna si è ribaltato sull'A14, al chilometro 27 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, perdendo liquido corrosivo e infiammabile. Nello schianto il conducente del mezzo pesante ha perso la vita. Dopo una notte di operazioni di bonifica, messa in sicurezza e ripristino dei danni, il tratto di autostrada è stato riaperto.

Prossimi video

Napoli, rapina in banca con ostaggi: caccia ai banditi

Cronaca

Rapina Napoli, racconto di un ostaggio: erano professionisti

Cronaca

Rapina Napoli, Avvocato: pare non ci fosse alcuna vigilanza

Cronaca

Omicidio Massa, Vescovo: comunità profondamente colpita

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 17 aprile: edizione delle 13

Cronaca

Tir cisterna si ribalta sull'A14: un morto

Cronaca