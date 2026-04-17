Tir cisterna si ribalta sull'A14: un morto

Un tir cisterna si è ribaltato sull'A14, al chilometro 27 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, perdendo liquido corrosivo e infiammabile. Nello schianto il conducente del mezzo pesante ha perso la vita. Dopo una notte di operazioni di bonifica, messa in sicurezza e ripristino dei danni, il tratto di autostrada è stato riaperto.
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