Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cuneo, speleologo salvato dopo 12 ore sottoterra

Cronaca

Si è concluso dopo circa 12 ore l’intervento di soccorso nella Grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Il giovane speleologo ligure, rimasto bloccato a 120 metri di profondità, è stato recuperato vivo da 54 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria.

Prossimi video

Cuneo, speleologo salvato dopo 12 ore sottoterra

Cronaca

I titoli di Sky TG24 dell'1 giugno: edizione delle 13

Cronaca

Bordighera, procura Imperia: bimba era morta da ore quando fu chiamata l'ambulanza

Cronaca

Aggressione a scuola, si indaga su una folle challenge sui social

Cronaca

Hyatt Centric Murano Venice, tradizione vetro incontra ospitalità

Cronaca

Ebola, è negativo il paziente ricoverato a Cagliari

Cronaca