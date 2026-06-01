Cuneo, speleologo salvato dopo 12 ore sottoterra

Si è concluso dopo circa 12 ore l’intervento di soccorso nella Grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Il giovane speleologo ligure, rimasto bloccato a 120 metri di profondità, è stato recuperato vivo da 54 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria.