Roma, 13 arresti per droga: preso Pernasetti

Operazione dei carabinieri a Roma contro traffico di droga e altri reati. Tra i 13 arrestati anche Raffaele Pernasetti, ritenuto vicino alla Banda della Magliana e in contatto con ambienti del clan Senese e della ’ndrangheta. Gli investigatori lo considerano una figura chiave nella gestione dello spaccio in diversi quartieri della capitale.