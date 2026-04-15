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Roma, 13 arresti per droga: preso Pernasetti

Cronaca

Operazione dei carabinieri a Roma contro traffico di droga e altri reati. Tra i 13 arrestati anche Raffaele Pernasetti, ritenuto vicino alla Banda della Magliana e in contatto con ambienti del clan Senese e della ’ndrangheta. Gli investigatori lo considerano una figura chiave nella gestione dello spaccio in diversi quartieri della capitale.

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