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Bisceglie, uccide moglie lanciandola da balcone e si suicida

Cronaca

Tragedia a Bisceglie, nel nord Barese, dove un uomo di 61 anni avrebbe spinto la moglie dal balcone per poi gettarsi nel vuoto. Entrambi sono morti. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia era in fase di separazione. Indagini in corso.

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