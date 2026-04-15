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Napoli, sgombero a Porta Nolana: famiglie in protesta

Cronaca

Protesta a Napoli delle famiglie di migranti sgomberate da edifici ritenuti inagibili. Con il supporto di associazioni, hanno chiesto al Comune un incontro e una soluzione abitativa alternativa.

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