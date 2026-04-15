Napoli, sgombero a Porta Nolana: famiglie in protesta

Protesta a Napoli delle famiglie di migranti sgomberate da edifici ritenuti inagibili. Con il supporto di associazioni, hanno chiesto al Comune un incontro e una soluzione abitativa alternativa.
Prossimi video
Roma, 13 arresti per droga: preso Pernasetti
Cronaca
Frana di Niscemi, indagate 13 persone
Cronaca
Contro il caro carburante si fermano anche i pescatori siciliani
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 15 aprile, edizione delle 13
Cronaca
Sondaggio Youtrend: il 79% degli italiani boccia Trump sull'Iran
Cronaca
Bisceglie, uccide moglie lanciandola da balcone e si suicida
Cronaca
Disagio giovanile, Valditara: responsabilizzare chi sbaglia
Cronaca