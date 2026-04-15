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Coppia belga dispersa in Molise: morto l'uomo

Cronaca

Tragico epilogo per una coppia di escursionisti belgi dispersi sul Monte Miletto, in Molise. Dopo il recupero della donna, trovata viva e portata in ospedale, i soccorritori hanno individuato il corpo senza vita del compagno in un dirupo.

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