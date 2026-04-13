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Maltempo, due morti in Puglia a causa del forte vento

Cronaca

Due persone sono morte a causa del forte vento che sta sferzando la Puglia. A Taranto un operaio di 38 anni è rimasto ucciso nel crollo di un palo della luce, causato probabilmente dalle violente raffiche. L’uomo era a bordo di una gru e stava eseguendo alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone. A Bisceglie, nel nord Barese, una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto. Soccorsa dal 118, è arrivata in ospedale già senza vita.

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