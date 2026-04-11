Roma, la marcia silenziosa per i bambini di Gaza

Una marcia ha attraversato le vie di Roma da piazza Vittorio al cimitero del Verano, con in testa lo striscione 'Non dimenticare un solo nome' per ricordare i bambini uccisi a Gaza tra il 2023 e il 2025
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