Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Palazzo Madama in blu per la Giornata del Parkinson

Cronaca

Il Senato aderisce alla Giornata mondiale del Parkinson illuminando di blu la facciata di Palazzo Madama, dalle 20 dell’11 aprile fino all’una del 12 aprile, per sensibilizzare sulla malattia.

Prossimi video

Palazzo Madama in blu per la Giornata del Parkinson

Cronaca

Omicidio Rogoredo, Cinturrino: "Dispiaciuto per Mansouri"

Cronaca

Guerra Iran, aerei a rischio, viaggiatori preoccupati

Cronaca

Allerta sensori su frana Petacciato, 50 evacuati a Salcito

Cronaca

Papa a governi: "Fermatevi! E' il tempo della pace"

Cronaca

Anziani morti a Forlì, arrestato autista dell'ambulanza

Cronaca