Il Senato aderisce alla Giornata mondiale del Parkinson illuminando di blu la facciata di Palazzo Madama, dalle 20 dell’11 aprile fino all’una del 12 aprile, per sensibilizzare sulla malattia.
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Palazzo Madama in blu per la Giornata del Parkinson
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