Incipit, Cenciarelli racconta Il rivoluzionario e la maestra

La scrittrice torna in libreria con un romanzo pubblicato da Marsilio con protagonisti due militanti catturati e torturati negli anni Settanta dalla dittatura uruguaiana. L'intervistaTutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
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