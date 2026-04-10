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Incipit, Cenciarelli racconta Il rivoluzionario e la maestra

Cronaca

La scrittrice torna in libreria con un romanzo pubblicato da Marsilio con protagonisti due militanti catturati e torturati negli anni Settanta dalla dittatura uruguaiana. L'intervista

Tutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

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