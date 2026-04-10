Napoli, 20 navi della Flotilla in partenza per Gaza

Venti navi della Global Sumud Flotilla partite da Marsiglia sono arrivate oggi al porto di Napoli prima di ripartire verso Gaza con aiuti umanitari. Ad accoglierle attivisti con bandiere palestinesi. Obiettivo della missione è sostenere la popolazione civile. Gli organizzatori si dicono pronti ad affrontare ogni rischio pur di raggiungere la Striscia.
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