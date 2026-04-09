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Molise, frana a Petacciato: strada danneggiata

Cronaca

Le immagini riprese con un drone mostrano come la frana in corso a Petacciato, in provincia di Campobasso, sta impattando anche sulle strade limitrofe

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