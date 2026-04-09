Auto precipita in burrone nel Salernitano: 4 feriti

Incidente stradale nel Salernitano, a Montecorice, dove un’auto è finita in un burrone dopo lo scontro con un furgone. Quattro i feriti, nessuno in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco, sanitari e forze dell’ordine.
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