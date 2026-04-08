'Ndrangheta, 54 misure cautelari in diverse regioni

Sono 54 le misure cautelari eseguite dalla polizia a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo dalle prime ore della mattina dell’8 aprile. Si tratta di accuse a carico di persone ritenute, a vario titolo, gravemente indiziate di una serie articolata di reati tutti aggravati dal metodo o dall'agevolazione mafiosa. L'inchiesta si è concentrata sulla piena operatività della consorteria di 'ndrangheta nota come "Locale dell'Ariola"