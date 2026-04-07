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Ponte crollato sul Trigno, riprese le ricerche del disperso

Cronaca

Proseguono per il sesto giorno le ricerche di Domenico Racanati, disperso nel fiume Trigno dopo il crollo del ponte sulla Statale 16. I soccorritori stanno operando senza sosta con mezzi specializzati tra acqua e rive difficili da raggiungere.

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