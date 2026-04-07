Fano, 21enne accoltella genitori e fratello in casa

Nella notte, poco prima delle 4, un giovane di 21 anni di origine bengalese ha accoltellato i propri genitori e il fratello di 16 anni all’interno della loro abitazione a Fano. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato triplice omicidio. Le tre vittime sono state trasportate all’ospedale Torrette di Ancona. Particolarmente gravi le condizioni del padre. La casa è stata posta sotto sequestro mentre proseguono le indagini per ricostruire la dinamica del gesto.