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Fano, 21enne accoltella genitori e fratello in casa

Cronaca

Nella notte, poco prima delle 4, un giovane di 21 anni di origine bengalese ha accoltellato i propri genitori e il fratello di 16 anni all’interno della loro abitazione a Fano. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato triplice omicidio. Le tre vittime sono state trasportate all’ospedale Torrette di Ancona. Particolarmente gravi le condizioni del padre. La casa è stata posta sotto sequestro mentre proseguono le indagini per ricostruire la dinamica del gesto.

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