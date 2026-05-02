Addio ad Alex Zanardi: uomo, campione, super atleta

E' morto ieri sera all'età di 59 anni l'ex pilota di Formula 1 che si era trasformato in uno straordinario atleta paralimpico dopo l'incidente in pista del 2001 in cui veva perso entrambe le gambe. Il campione bolognese è stato un esempio di resistenza e amore. Nel paraciclismo aveva vinto quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016
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