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Addio ad Alex Zanardi: uomo, campione, super atleta

Cronaca
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E' morto ieri sera all'età di 59 anni l'ex pilota di Formula 1 che si era trasformato in uno straordinario atleta paralimpico dopo l'incidente in pista del 2001 in cui veva perso entrambe le gambe. Il campione bolognese è stato un esempio di resistenza e amore. Nel paraciclismo aveva vinto quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016

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