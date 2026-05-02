Savona, 170 kg di hashish nel tir: arrestato autista

Maxi sequestro di droga a Savona, dove i carabinieri hanno scoperto 170 kg di hashish nascosti nel doppio fondo di un tir. Arrestato un autotrasportatore croato, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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