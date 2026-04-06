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Pasquetta, spiagge e parchi affollati da Nord a Sud

Cronaca

Il bel tempo primaverile ha spinto migliaia di persone a trascorrere la Pasquetta all'aperto in tutta Italia. A Napoli le spiagge di Posillipo e il lungomare si sono riempiti di turisti e cittadini, con alcuni che hanno effettuato anche il primo tuffo dell'anno. A Torino il parco del Valentino, lungo il Po, ha registrato una folla record con famiglie e giovani distesi nei prati con temperature quasi estive.

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