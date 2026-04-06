Pasquetta, spiagge e parchi affollati da Nord a Sud

Il bel tempo primaverile ha spinto migliaia di persone a trascorrere la Pasquetta all'aperto in tutta Italia. A Napoli le spiagge di Posillipo e il lungomare si sono riempiti di turisti e cittadini, con alcuni che hanno effettuato anche il primo tuffo dell'anno. A Torino il parco del Valentino, lungo il Po, ha registrato una folla record con famiglie e giovani distesi nei prati con temperature quasi estive.
Prossimi video
Palermo, la spiaggia di Mondello piena a Pasquetta
Cronaca
Incendio sulle alture attorno a Laveno Mombello
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 6 aprile, edizione delle 13
Cronaca
Stragi in mare, chiesa e associazioni umanitarie: cambiare politiche migratorie
Cronaca
Uffizi, precari protestano davanti Venere di Botticelli
Cronaca
Sisma Aquila, Sindaco: i giovani sono il futuro di questa terra
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 6/4/2026, edizione delle 8
Cronaca