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Naufragio nel Canale di Sicilia, almeno 70 dispersi

Cronaca

Un barcone di migranti partito da Tripoli si è rovesciato oggi in area SAR libica. La Guardia costiera italiana ha salvato 32 persone e recuperato 2 cadaveri, mentre almeno 70 migranti risultano dispersi. I superstiti, arrivati al molo Favarolo di Lampedusa, raccontano di ore trascorse aggrappati alle scialuppe. L’episodio evidenzia ancora una volta i rischi delle rotte migratorie nel Mediterraneo centrale, teatro di numerosi naufragi negli ultimi decenni.

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