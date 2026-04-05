Naufragio nel Canale di Sicilia, almeno 70 dispersi

Un barcone di migranti partito da Tripoli si è rovesciato oggi in area SAR libica. La Guardia costiera italiana ha salvato 32 persone e recuperato 2 cadaveri, mentre almeno 70 migranti risultano dispersi. I superstiti, arrivati al molo Favarolo di Lampedusa, raccontano di ore trascorse aggrappati alle scialuppe. L’episodio evidenzia ancora una volta i rischi delle rotte migratorie nel Mediterraneo centrale, teatro di numerosi naufragi negli ultimi decenni.