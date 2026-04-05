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Fiamme nel Varesotto, intervento di canadair ed elicotteri

Cronaca

A Laveno Mombello, da ieri le squadre dei vigili del fuoco combattono un vasto incendio boschivo in zona Monteggia. Sul posto operano anche un canadair e un elicottero antincendio regionale per contenere le fiamme che minacciano il territorio.

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