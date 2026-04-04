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Terrorismo, pianificava azioni come Unabomber: arrestato

Cronaca

Un 25enne originario di Tortoreto, nel Teramano, è stato arrestato al termine di un’indagine avviata a fine 2025 grazie al monitoraggio dei social network. Il giovane è accusato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale, e apologia aggravata. Secondo gli investigatori, nel tempo il suo comportamento avrebbe mostrato una crescente escalation, con la diffusione online di materiali sensibili. Tra questi, manuali per la fabbricazione di armi, munizioni e istruzioni per la preparazione artigianale di esplosivi.

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