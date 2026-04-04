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Messinese, torrente in piena: evacuati 40 campeggiatori

Cronaca

Nel Messinese quaranta campeggiatori sono stati salvati dopo essere rimasti isolati a causa della piena di un torrente nei Nebrodi. I vigili del fuoco hanno utilizzato anche una teleferica per completare l’evacuazione in sicurezz

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