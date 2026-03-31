Perugia, smantellata presunta setta: quattro fermi

Una presunta setta è stata scoperta dalla polizia a Perugia: secondo le indagini, sarebbe stata un’associazione per delinquere dedita a truffe, estorsioni e anche violenze ai danni degli adepti. Disposti quattro fermi, dopo la segnalazione del padre di un giovane coinvolto nel gruppo.
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