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Perugia, smantellata presunta setta: quattro fermi

Cronaca

Una presunta setta è stata scoperta dalla polizia a Perugia: secondo le indagini, sarebbe stata un’associazione per delinquere dedita a truffe, estorsioni e anche violenze ai danni degli adepti. Disposti quattro fermi, dopo la segnalazione del padre di un giovane coinvolto nel gruppo.

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