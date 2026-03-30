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Spoleto, soccorsa speleologa a 100 metri di profondità

Cronaca

Una speleologa è stata soccorsa dopo una caduta nella grotta del Chiocchio, nello Spoletino. L’intervento, durato sei ore, ha coinvolto Soccorso alpino e vigili del fuoco. La donna è stata recuperata da 100 metri di profondità e trasportata in ospedale: non è in gravi condizioni.

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