Sky TG25 Bonus Track con Massimo Ghini

Il protagonista dell’episodio di Bonus Track di questa settimana é Massimo Ghini, tra cinema, teatro, aneddoti, cinepanettoni, i grandi maestri e il cinema di oggi che ha un difetto…
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