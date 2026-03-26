Rettili pericolosi nascosti in casa, sequestro nel Barese

Un rettilario illegale è stato scoperto a Sannicandro di Bari, dove i forestali hanno sequestrato animali pericolosi nascosti dietro pareti finte e in un congelatore trasformato in acquario. Tra questi due anaconda verdi di cinque metri, un caimano e diversi boa. Denunciato il proprietario, già noto alle forze dell’ordine e attualmente irreperibile.