Omicidio Massa, i funerali di Giacomo Bongiorni

Grande partecipazione a Massa per i funerali di Giacomo Bongiorni, 47enne ucciso davanti al figlio. Migliaia di persone hanno preso parte alle esequie nella Cattedrale dei Santi Pietro e Francesco, nel giorno di lutto cittadino. La bara è stata accolta da un lungo applauso, mentre fuori dalla chiesa fiori, disegni e messaggi in ricordo della vittima. Indagini in corso sull’omicidio che ha scosso la comunità.