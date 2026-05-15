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Sardegna, individuate 100 barche non dichiarate al fisco

Cronaca

La Guardia di Finanza di Cagliari ha concluso l'operazione "Red Jack", individuando 100 imbarcazioni che operavano in Italia con bandiera estera senza essere dichiarate al fisco. Le barche, riconducibili a residenti italiani, hanno un valore di oltre 48 milioni di euro. Le indagini, iniziate nel 2025 con controlli nei porti sardi, potrebbero portare a sanzioni amministrative fino a 23 milioni di euro.

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