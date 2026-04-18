Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

A Milano tensioni tra antagonisti e forze dell'ordine

Cronaca

Tensione nel centro di Milano durante il corteo dei centri sociali contro il raduno promosso dalla Lega in piazza Duomo. In via Borgogna le forze dell’ordine hanno usato idranti per respingere i manifestanti che tentavano di raggiungere la piazza. Alcuni gruppi hanno risposto con il lancio di petardi, fumogeni e bottiglie. L’area è stata isolata per evitare il contatto tra le manifestazioni, con disagi alla viabilità e controlli in corso.

Prossimi video

Agguato nel Bergamasco due morti fuori da un tempio Sikh

Cronaca

Agguato Bergamo, due uomini uccisi a colpi di pistola a Covo

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 18 aprile: edizione delle 13

Cronaca

Rapina Napoli, geologo Minian: gente esperta

Cronaca

Roma, cane poliziotto scopre "condominio della droga"

Cronaca

Rapina in banca a Napoli, i video della sorveglianza

Cronaca