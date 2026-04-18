A Milano tensioni tra antagonisti e forze dell'ordine

Tensione nel centro di Milano durante il corteo dei centri sociali contro il raduno promosso dalla Lega in piazza Duomo. In via Borgogna le forze dell’ordine hanno usato idranti per respingere i manifestanti che tentavano di raggiungere la piazza. Alcuni gruppi hanno risposto con il lancio di petardi, fumogeni e bottiglie. L’area è stata isolata per evitare il contatto tra le manifestazioni, con disagi alla viabilità e controlli in corso.