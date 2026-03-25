Ragusa, traffico e spaccio droga: 10 arresti

A Ragusa, dieci persone sono gravemente indiziate del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati. L'indagine, avviata nel dicembre 2023 e denominata "Drug Parking", ha smantellato una presunta organizzazione attiva tra Comiso e Vittoria, specializzata nello spaccio di cocaina e marijuana. Il giro d'affari stimato è di circa 2 milioni di euro.
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