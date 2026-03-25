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Genova, Regione Liguria omaggia Gino Paoli su maxischermo

Cronaca

Omaggio a Gino Paoli, cantautore della Scuola Genovese scomparso il 24 marzo all'età di 91 anni, attraverso un maxischermo sulla facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova. In sottofondo, già dal pomeriggio, la diffusione dalla Sala della Trasparenza della melodia dei suoi brani più famosi, da "Sapore di sale" a "Il cielo in una stanza" e "Una lunga storia d'amore".

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