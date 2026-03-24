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Terra dei Fuochi, tre arresti per roghi di rifiuti

Cronaca

Tre persone sono state arrestate a Giugliano in Campania per aver appiccato incendi di rifiuti nella Terra dei Fuochi. Due sono state fermate subito dopo i roghi, mentre un terzo responsabile è stato individuato successivamente grazie alle indagini. Gli interventi rientrano nelle attività di contrasto ai reati ambientali nella zona.

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