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Parco La Mandria, disboscamento illegale: 4 indagati

Cronaca

Quattro persone sono indagate per un vasto disboscamento illegale nel Parco della Mandria, alle porte di Torino. Secondo le indagini, oltre 4.000 tonnellate di legname sarebbero state tagliate e rivendute con documenti falsi, causando danni su un’area estesa quanto 37 campi da calcio.

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