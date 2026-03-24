Il presidente della Repubblica ha deposto una corona d'alloro per l'ottantaduesimo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Durante la cerimonia nominate le 335 vittime della strage nazista, tra loro civili e militari italiani, prigionieri politici, ebrei, o detenuti comuni

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato questa mattina, al mausoleo delle Fosse Ardeatine, alla commemorazione dell'eccidio del 24 marzo 1944, in cui le forze di occupazione naziste eliminarono in una rappresaglia 335 persone. Il Capo dello Stato ha deposto una corona di fiori al sacrario che accoglie le spoglie delle vittime, alcune delle quali rimaste senza nome, e ha preso parte alla preghiera interreligiosa. Presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Un crimine nazista che richiama tutti al dovere della memoria e alla responsabilità di difendere, ogni giorno, i valori della libertà, della dignità umana e della democrazia", dice La Russa.

"Una memoria dolorosa ci unisca in un impegno costante", il pensiero del presidente della Camera dei deputati Fontana.