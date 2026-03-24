Aeroporto Palermo, guardia di finanza sequestra coralli nascosti in valigia

Due turisti italiani sono stati fermati all’aeroporto di Palermo con 13 esemplari di corallo a rischio di estinzione nascosti nei bagagli. Alcuni coralli mostravano caratteristiche compatibili con una recente rimozione dalla barriera corallina. Gli esemplari sono stati sequestrati e per i passeggeri è prevista una sanzione amministrativa fino a 15mila euro

Due turisti italiani, di ritorno da Mauritius e Maldive, sono stati fermati all’aeroporto internazionale “Falcone - Borsellino” di Palermo durante controlli effettuati dai finanzieri del Comando provinciale e dai funzionari del Distaccamento locale Uadm Sicilia 1. Nel corso di due verifiche distinte, nei bagagli sono stati trovati 13 esemplari di corallo a rischio di estinzione.

Sequestro e multa

I coralli sequestrati appartengono all’ordine degli “Scleractinia”, specie protetta dalla Convenzione internazionale di Washington (Cites), che disciplina il commercio di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Durante i controlli, i finanzieri hanno rilevato che alcuni esemplari presentavano odore e colorazione compatibili con una recente rimozione dalla barriera corallina. Poiché privi dei certificati di origine o delle licenze previste dalla normativa internazionale, i coralli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Ai passeggeri sarà applicata una sanzione che può arrivare fino a 15mila euro.