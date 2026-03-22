Health, Test genomici le nuove frontiere della medicina personalizzata

Tre temi cruciali al centro della nuova puntata di Health: l’importanza dei test genomici nel tumore al seno, un focus su un tumore raro e poco discusso come quello dell’ano e un approfondimento sull’ipoparatiroidismo, patologia endocrina spesso sottovalutata

In Italia ogni anno vengono diagnosticati più di 53 mila nuovi casi di tumore del seno. La sopravvivenza a cinque anni è cresciuta fino all’88% e oggi oltre 925 mila donne vivono dopo la diagnosi, un dato che testimonia quanto arrivare presto e curarsi con terapie mirate abbiano cambiato il destino di questa malattia.

Una delle innovazioni più rilevanti è rappresentata dai test genomici, strumenti che analizzano l’espressione di gruppi di geni all’interno del tumore per capire quanto sia aggressivo e se la paziente possa trarre beneficio dalla chemioterapia o, al contrario, evitarla. Da non confondere con i test genetici, che studiano invece le mutazioni ereditarie (come BRCA1 e BRCA2) e valutano il rischio individuale di sviluppare un tumore nel corso della vita.