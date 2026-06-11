Ancona, maxi incendio in un deposito di materiale plastico

Un vasto incendio è divampato nella zona industriale di Camerano, in provincia di Ancona, colpendo un capannone per la lavorazione e lo stoccaggio di materiale plastico. Sulla zona si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. Al momento non si registrano feriti, ma le autorità hanno raccomandato alla popolazione di mantenere le finestre chiuse in attesa dell’esito delle verifiche ambientali.
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