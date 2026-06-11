Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Caso Pamela Genini, simulata estumulazione della bara

Cronaca

I carabinieri di Bergamo hanno simulato l’estumulazione della bara di Pamela Genini, la 29enne di Strozza uccisa a Milano il 14 ottobre. L’operazione rientra nell'ambito delle indagini sulla profanazione del cadavere della giovane. Le forze dell'ordine hanno utilizzato un feretro con un peso equivalente a quello della vittima, e hanno potuto verificare che l'azione può essere compiuta anche da un singolo individuo.

Prossimi video

Delitto Paganelli, Dassilva: "Non c'entro niente"

Cronaca

Stupro di gruppo a Milano, 2 giovani in Procura

Cronaca

I titoli di Sky TG24 dell'11 giugno. Edizione delle 19

Cronaca

Maltrattamenti a Solange Marchignoli, condannato l'ex

Cronaca

Sorelle scomparse in Abruzzo, l'appello del padre

Cronaca

Famiglia del bosco, Roccella: "Sistema affido è importante"

Cronaca