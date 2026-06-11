Caso Pamela Genini, simulata estumulazione della bara

I carabinieri di Bergamo hanno simulato l’estumulazione della bara di Pamela Genini, la 29enne di Strozza uccisa a Milano il 14 ottobre. L’operazione rientra nell'ambito delle indagini sulla profanazione del cadavere della giovane. Le forze dell'ordine hanno utilizzato un feretro con un peso equivalente a quello della vittima, e hanno potuto verificare che l'azione può essere compiuta anche da un singolo individuo.